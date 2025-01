«Per l'Inter fa ormai poca differenza giocare dentro e fuori, ha forza e personalità per andare anche in trasferta e gestire la situazione». Su DAZN, Ciro Ferrara, ha commentato l'ultima giornata di campionato e ha parlato della lotta scudetto soffermandosi anche sul Napoli e l'Atalanta.

«Arriva un mese decisivo. Napoli e Atalanta hanno scontri diretti e bisognerà vedere come andranno. Sicuramente è un mese importante. Chi ha il calendario migliore può essere l'Inter che ha però in ballo anche la CL. La squadra di Conte ha la settimana lunga e può recuperare giocatori affaticati. Sicuramente questa squadra ha qualità e la bellezza del gioco che veniva rimproverato a Conte. Sta arrivando un momento importante per tutte le rivali in cima alla classifica. Il Napoli può arrivare fino in fondo a giocarsi lo scudetto. Ma anche l'Atalanta ha questo sogno e questa ambizione», ha sottolineato l'ex giocatore.