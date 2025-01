Si avvicina il momento del rientro in campo del centrocampista turco: ecco quando potrà tornare a disposizione

Si avvicina il momento del rientro in campo di Hakan Calhanoglu : il centrocampista turco è fermo ormai da tempo per un problema muscolare, ma quella contro il Lecce potrebbe essere l'ultima partita che dovrà osservare dalla tribuna.

Tuttosport spiega quando potrà tornare a disposizione: "Sarà una settimana importante pure per Hakan Calhanoglu che punta alla convocazione con il Monaco per riprendersi la maglia da titolare nel derby dopo un "rodaggio" nell'ultima mezz'ora della gara in Champions: Inzaghi lo attende a braccia aperte".