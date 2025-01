"È quindi probabile che l’ex Empoli sia preservato per la Champions, nell’ultima che dovrà giocare prima del ritorno del graduato turco. Meglio evitare un’eccessiva usura, lo staff valuta con attenzione il suo ritorno in panchina domani. Nel caso, Piotr Zielinski sarebbe pronto a rimettersi in posizione centrale: dopo tre di fila in A dall’inizio, il polacco ha avuto una dose di riposo in Repubblica Ceca e adesso è pronto a ripartire. Se a Mkhitaryan, rientrato da infortunio e subito in palla, non serve altro riposo, è alla fermata Frattesi che crescono i problemi. La mezzala della Nazionale sbuffa per lasciare l’Inter, aspetta ancora l’assegno (difficile) da Roma e, soprattutto, scalpita per avere un’occasione degna di questo nome. Giocare dall’inizio per lui è una pietra rara, manca addirittura dalla Coppa Italia, ma in settimana dovrebbe cadere il muro. Ne giocherà finalmente una al posto di Barella: visto il Nicolò affaticato in Europa, il (temporaneo) cambio della guardia potrebbe arrivare già domani", precisa Gazzetta.