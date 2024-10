Intervenuto tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Giampaolo Calvarese , ex arbitro, ha analizzato così la prestazione di Davide Massa ieri in Roma-Inter , soffermandosi sull'episodio Thuram-Cristante: "Davide Massa all’Olimpico dirigeva la gara numero 209 in carriera in serie A, ed era il secondo big match stagionale dopo Lazio-Milan. Al 30º del primo tempo, l’episodio che fa più più discutere: Thuram e Cristante si involano verso l’area di rigore, il romanista colpisce col piede l’interista mentre il pallone viaggia a rasoterra. Massa non fischia nulla, nonostante Thuram prenda il pallone mentre Cristante solo il piede dell’avversario.

Sarebbe stato un DOGSO (negazione di una chiara occasione da goal) con conseguente espulsione diretta di Cristante, come accaduto allo stadium con Romagnoli-Kalulu. A colpire è la mancanza di uniformità con l’episodio di San Siro in Milan-Udinese: lì Reijnders era stato espulso per un tocco lieve su Lovric. Poco prima qualche protesta della Roma per un contrasto al limite dell’area tra Bastoni e Manu Koné, ma l’intervento del difensore è regolare. In totale Massa fischierà 25 falli, 12 contro la Roma e 13 contro l’Inter. Corretta la gestione disciplinare: giusti i tre gialli per l’Inter e anche i due per la Roma. Ammonito anche Inzaghi in panchina. Massa riesce a gestire bene una parità difficile sulla carta è sempre in equilibrio in campo".