Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Lecce. Inoltre il tecnico ha sottolineato l'importanza di Inter.Juve in chiave scudetto. "Dal Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d’artificio ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà. Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo. Non so se il Napoli vincerà lo scudetto, ma sono sicuro che lotterà".

"Di tempo per preparare il grande classico di oggi a San Siro, Inter e Juventus ne hanno avuto invece poco. Entrambe arrivano dalla Champions con sentimenti agli antipodi. L’Inter a Berna ha superato un ostacolo che si era fatto più insidioso di quanto potesse sembrare sulla carta, e lo ha fatto grazie alla forza dei suoi campioni. Per la Juve il ko dello Stadium con lo Stoccarda è stato un passo indietro sotto tutti gli aspetti. E allora questo derby d’Italia ci aiuterà a capire quanto vale davvero la squadra di Thiago Motta. La supersfida del Meazza pesa già tantissimo e può dipingere un quadro più chiaro in chiave scudetto: a inseguire il Napoli sarà solo l’Inter o c’è anche la Juve? Per i nerazzurri è una partita importante, molto importante, ma per i bianconeri è fondamentale. Tornare a casa senza perdere sarebbe già un buon risultato, visto anche il passo falso con lo Stoccarda e gli infortuni in casa bianconera, da Koopmeiners a Nico Gonzalez fino allo stesso Bremer, del quale Motta dovrà fare a meno come è noto fino a fine stagione".