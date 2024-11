Come mai, dopo Napoli-Roma, nessun giornalista, nessun ex arbitro e nessun opinionista ha pensato di chiedere ad Antonio Conte un commento sulla mancata espulsione di Romelu Lukaku? Dopo due settimane di polemiche arbitrali, fomentate proprio da Conte, l'occasione giornalisticamente parlando era ghiottissima. Invece silenzio tombale. Come mai?

"L’ultima sosta è stata fagocitata per intero dalle dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, il quale, immediatamente dopo la sfida di San Siro con l’Inter, si è scagliato contro arbitri, VAR e protocollo. A sua detta, “Per il bene del calcio”. Un flusso continuo e autorigenerante di polemiche che hanno creato un caso nazional popolare fondato sul niente, visto che A) il rigore poteva starci, B) il Var ha fatto il proprio dovere, C) l’episodio non ha influito in nessun modo per via dell’errore di Calhanoglu dagli undici metri. Ma A, B e C sono punti che non hanno suscitato alcun interesse, anche perché di punto in bianco Conte si era anche giocato la carta dei retropensieri, che alcune scelte arbitrali avrebbero potuto risvegliare".