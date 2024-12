Palladino, appena messo piede a Firenze, ha impostato la difesa a tre e, dopo il primo periodo negativo (sia come risultati, sia come prestazioni) e dopo qualche suggerimento dallo spogliatoio, è passato da un tempo all’altro (contro la Lazio il ribaltone nell’intervallo) alla difesa a quattro, che per la Fiorentina ha significato un clamoroso balzo in avanti. In campionato, con la difesa a tre i viola avevano messo insieme tre pareggi e due sconfitte (compreso il primo tempo con la Lazio), con la difesa a quattro non hanno più perso, otto vittorie (compreso il secondo tempo con la Lazio) e un pareggio.