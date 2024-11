Il quotidiano torna sulle parole del presidente dell'Inter dopo il mancato inserimento del nome dell'argentino nella lista del The Best Men's Player FIFA

"Salvate il soldato Lautaro". Così su Il Giornale Gianni Visnadi commenta il mancato inserimento del capitano dell'Inter tra i candidati del The Best Men's Player FIFA che si riferisce alla scorsa stagione. Una stagione nella quale il giocatore nerazzurro è stato decisivo per la vittoria dello scudetto nerazzurro e per la vittoria della Copa America con la maglia dell'Argentina, dopo aver partecipato alla vittoria del Mondiale nel 2022 e alla finale di Champions contro il City. Per questo è arrivato settimo nella corsa al Pallone d'Oro. La decisione della FIFA di non inserire il giocatore interista tra i candidati al premio è stata commentata ieri dal presidente Marotta.