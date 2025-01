Manca un turno per chiudere la fase a girone unico, poi via ai playoff e in seguito gli ottavi di finale della nuova Champions League.

È in arrivo un’altra novità nelle coppe rivoluzionate di questa stagione: il tabellone tennistico da qui alla finale. Come in un torneo Atp, per rendere l’idea. Ma con una differenza non da poco. Prima degli Open d’Australia, o prima della Coppa Italia per restare nel calcio, c’è un sorteggio iniziale che disegna il percorso fino all’utimo atto. In Champions, finito il gruppo, di sorteggi ne sono invece previsti altri due: quello dei playoff, il 31 gennaio dopo l’ultima giornata, e quello degli ottavi, sempre a Nyon il 21 febbraio dopo i playoff. Sorteggi non integrali, ma all’interno di una gabbia già definita dalla classifica del gruppone. Non è chiaro? Seguiteci.