Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza l'ultima giornata di campionato. L'analisi inizia dall'importantevittoria della Lazio sul campo del Napoli. "Il colpo della Lazio a Napoli fissa tre memo nella bacheca del campionato. Primo: la lotta per lo scudetto riguarda 5 squadre, alle previste Inter e Napoli e all’ipotizzata Atalanta si sono aggiunte Lazio e Fiorentina, e non sono meteore. Non c’è un precedente recente: la competizione è aperta, feroce, bellissima. Secondo: l’Atalanta è in testa, da sola oppure con Fiorentina o Inter. È un segnale di maturità importante da una parte di un ambiente che genera talenti (Emerson, Retegui) e rigenera fallimenti (De Ketelaere, Zaniolo)".