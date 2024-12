Inter, Inzaghi non si nasconde e alza l’asticella. “Ha convinto i suoi che…”

La base

E si riferisce a Barella, Bastoni, Darmian, De Vrij, Lautaro che sono ad Appiano dalla stagione 2020-21 e che sono quelli che hanno accolto e mostrato come si appartiene all'Inter a chi è arrivato dopo di loro. "All'Inter i ruoli sono chiari, gli obiettivi pure, nessuno si nasconde. Inzaghi ha saputo gestire il “dover” vincere la scorsa stagione, peraltro uno scudetto simbolicamente importante come la seconda stella. E non si scompone neppure di fronte al ruolo di favorito anche in questo campionato. Ancora di più: alza l’asticella, convincendo i suoi giocatori che seguendo il “gioco” del turnover si potrà arrivare in primavera in corsa sia per lo scudetto sia per la Champions", conclude il giornale sportivo sui nerazzurri.