"Hanno già segnato Carlos Augusto, Bastoni, Darmian, De Vrij, Bisseck, più ovviamente i gol dei centrocampisti. L’Inter è la favorita in Arabia e in Italia (e tra le favorite in Europa) perché è un’idra, un biscione a più teste che può colpirti in troppi modi, e se il tentacolo di Lautaro continua a muoversi fuori sincronia, poco male".

"Almeno per ora. È a questa pericolosità diffusa della rivale che deve aver pensato Gasperini nell’assemblare la formazione bislacca vista nel primo tempo. Non una resa preventiva o un risparmio di energie per il campionato, questo no, ma un azzardo estremo. L’Atalanta non è andata lontana dalla realizzazione del piano, in fondo è finita sott’acqua al 48’ e su un corner fantasma. Ma l’equilibrio si spiegava con i gravi errori di mira dell’Inter, non con le fumose minacce di Samardzic e Zaniolo".