In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha parlato della vittoria in semifinale contro la formazione di Gasperini

Simone Inzaghi, da Riyadh, ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro l'Atalanta per due a zero nella semifinale di Supercoppa italiana: «Per quanto riguarda la gara di stasera abbiamo avuto un atteggiamento ottimo, abbiamo approcciato la partita contro una squadra di assoluto valore. Abbiamo avuto corsa, concentrazione e forza massima. Abbiamo fatto un piccolo passo però, manca l'ultimo, ci sarà la finale di lunedì, più importante di stasera perché vincere questo torneo è diventato più difficile rispetto al passato. Fare una semifinale e poi una finale in pochi giorni non è semplice», ha sottolineato il tecnico nerazzurro.