L'Inter dà una grande risposta al Napoli e si riavvicina in classifica (in attesa della gara degli azzurri contro la Lazio di domenica sera). Ma intanto si gode il buonissimo momento di forma e risponde con i fatti ad Antonio Conte, come sottolinea Tuttosport: "Non è stata una vittoria banale quella sul Parma, non fosse altro perché finora la squadra di Fabio Pecchia in trasferta aveva perso solo a Napoli. E Simone Inzaghi, nel secondo tempo acclamato da San Siro nerazzurro, sapeva che il match aveva potenzialmente i contorni del “trappolone”. E un bel po’ di trappole le sta seminando pure Antonio Conte, con le sue continue punzecchiature ai rivali, l’ultima sul fatto che l’Inter sia favorita avendo “due squadre a trequarti”. Ingerenze che non smuovono più di tanto gli umori di Inzaghi: «Io mi concentro sulle cose nostre, su quello in cui riesco a incidere, ovvero sull’Inter. Le altre stanno viaggiando molto forte e dobbiamo continuare così.