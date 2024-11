L’Inter invece ritrova i suoi due Insostituibili, ovvero Calhanoglu e Lautaro e fin da subito lavora ai fianchi i tedeschi per evitare che mettano le ali, come la famosa bevanda che in questi anni li ha fatti volare alto anche in Europa. Il Lipsia, che pure è terzo in Bundesliga, va in crisi sotto la pressione nerazzurra: nei primi 20’ il possesso palla interista sfonda quota 70% a dimostrazione che questa è una squadra che sa affrontare i cultori del contro-pressing come i virtuosi del possesso (vedi City e Arsenal), vestendo sempre l’abito adatto a ogni occasione: una qualità che in Europa non hanno in tanti e che Inzaghi sta affinando grazie anche a una rosa che gli consente ben otto cambi fra i titolari rispetto alla sfida stravinta sabato a Verona e in vista dello scontro al vertice di domenica contro la Fiorentina.