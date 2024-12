Domani sera l'Inter scenderà in campo con il Como a San Siro. Molto probabilmente Inzaghi risparmierà Barella, non del tutto al 100%

"Davide Frattesi è favorito su Piotr Zielinski per sostituire domani col Como l’infortunato Nicolò Barella, alle prese con un’elongazione all’adduttore subita contro la Lazio. Frattesi giocherebbe così la sua sesta gara da titolare in campionato (cui si aggiungono le tre in Champions), tante quante nell’intera scorsa stagione, segno che sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio significativo. Davanti ci saranno Thuram e Lautaro: l’argentino non segna dal 3 novembre scorso. Nerazzurri in lutto per la morte della mamma del d.s. Piero Ausilio", riporta il Corriere della Sera.