Il giocatore nerazzurro, che si era fermato per un problema alla fine della partita con la Lazio, ha lavorato in parte col gruppo

Questa mattina l'Intersi è allenata alla Pinetina e si sono allenati a parte Acerbi, Pavard, Di Gennaro e Correa, da quanto riportato da Matteo Barzaghi, inviato di Skysport. In vista della partita con il Como resta in dubbio Barella che oggi ha svolto metà lavoro personalizzato e metà in gruppo.