CorSera – Week-end di scontri al vertice. Su Inter-Juve incombe Conte

Infortunati

La Juve ha diversi infortunati, da Bremer a Koopmeiners, passando per Douglas Luiz che è uscito già nel riscaldamento nella gara contro lo Stoccarda. Nessuna lesione per lui ma sicuramente ma non sarà a disposizione questa sera. Potrebbe giocare Yldiz da trequartista. E se Atene piange, Sparta non ride. Perché pure Inzaghi di defezioni, tra le sue linee, ne ha diverse. Non ci sono Calhanoglu e Acerbi, oltre che Carlos Augusto - pure per lui infortunio nel turno di Champions - e per sostituire il turco il tecnico nerazzurro potrebbe scegliere tra Zielinski e Asllani che è appena tornato tra gli uomini a disposizione.