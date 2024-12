Un'Inter straripante, troppo forte per una Lazio che può far poco. Per La Gazzetta dello Sport i migliori in campo sono Dumfries ("La miglior partita da quando ha il nerazzurro addosso. Un gol, un rigore procurato, un assist, una sensazione di totale strapotere fisico e tecnico proprio contro Tavares") e Barella ("Da subito sintonizzato, pure in avvio. Vuole il gol, lo chiede a Lautaro, poi se lo prende ed è un gioiello, preparato con uno stop da favola"). Bene anche Mkhitaryan ("Professore in cattedra") e de Vrij ("Fischiato come fosse ieri, il suo addio alla Lazio. Avvio complicato, perché la Lazio tiene i ritmi alti e dà pochi riferimenti. Ma ne esce sempre alla grandissima. E finisce per dominare").