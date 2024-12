Riflettori accesi allo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra prime della classe dove Lazio riceverà l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Entrambe le squadre arrivano con 31 punti in classifica, con i nerazzurri che però dovranno recuperare la sfida rinviata contro la Fiorentina. Dopo le rispettive sfide europee, con risultati opposti, biancocelesti e nerazzurri si rilanciano in campionato cercando di non perdere terreno dall'Atalanta, attualmente capolista e dal Napoli che segue gli orobici.