Lotta scudetto, Di Caro: “L’Atalanta può farcela. Rispetto all’Inter ha più…”

"Bisogna tornare indietro di parecchi anni per ritrovare un campionato che alla 17esima giornata fosse altrettanto equilibrato ed emozionante. Napoli e Atalanta stanno giocando a scavalcarsi tra anticipi del sabato e partite della domenica. Bergamaschi a +2 dopo che Conte è stato per nove giornate in testa. Pesa la vittoria dei ragazzi del Gasp al Maradona. L’Inter, che ieri ha sbrigato la pratica Como, è a -3 ma deve recuperare una partita, quella del Franchi contro la Fiorentina, sospesa per l’attacco cardiaco occorso a Bove. Edoardo ieri ha ricevuto l’abbraccio del suo pubblico seguendo la partita dalla panchina, ma il risultato ha reso amara la festa: vittoria dell’Udinese e brusca frenata viola in una corsa fin qui esaltante. Palladino, alla seconda sconfitta consecutiva è stato raggiunto dalla Juve al quinto posto (31 punti) e ora a -3 dalla Lazio quarta. Al momento la lotta scudetto pare riguardi solo le prime tre, ma anche la lotta per il quarto posto con Lazio, Fiorentina, Juve, Bologna e Milan (che devono recuperare il match che le vedeva una contro l’altra) regala emozioni, polemiche, spunti. Questo equilibrio complessivo con tante squadre in pochi punti renderà anche il mercato di gennaio più movimentato del solito perché eccetto Atalanta e Inter che hanno rose ricchissime, tutte le altre dal Napoli al Milan, interverranno per correggere e migliorare i propri organici".