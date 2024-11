L’esterno milanese è il giocatore che nelle prime dodici partite di campionato ha giocato più palloni nel terzo di campo offensivo, ed è quarto fra i terzini nei cinque principali campionati europei: tocca in media 32,65 palloni nei 30 metri finali ogni 90 minuti. Al pari di Nico Paz del Como, a quota 27, è il calciatore che in questa Serie A ha creato più occasioni da gol. Limitandosi alle big chance, nessun terzino in Europa serve altrettanti potenziali assist: 0,94 per ogni 90 minuti. Undato da trequartista. Secondo il rilievo della società Soccerment, nel 2024/25 Dimarco è il primo giocatore in Europa per numero di cross — 6,46 ogni 90 minuti — secondo per cross riusciti, e primo fra i terzini per tiri dall’interno dell’area su azione. Anche per questo, Inzaghi oggi potrebbe farlo riposare per almeno mezz’ora. Ormai è l’uomo dei big match, come quello di martedì contro il Lipsia, secondo in Bundesliga", si legge.