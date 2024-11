Lautaro freme

Lautaro è, invece, scalpitante per natura, non a caso lo chiamano Toro: a volte pur di giocare prende a cornate i muri. La voglia di segnare spesso va oltre ogni opacità fisica. Stavolta, però, lo appesantisce il viaggio intercontinentale con arrivo alla Pinetina soltanto due giorni fa: una sua panchina non sorprenderebbe di certo. Soprattutto pensando all’incrocio di martedì a San Siro in cui Martinez potrebbe far coppia dall’inizio con Taremi, l’iraniano battezzato per l’Europa: arriva il Lipsia, con una vittoria i nerazzurri farebbero un salto quasi definitivo verso il G8 di Champions. Prima, però, c’è il campionato e l’operazione sorpasso messa a punto in viale della Liberazione: i nerazzurri vorrebbero riprendere la vetta prima di volare in Arabia a gennaio per la Supercoppa, ma per riuscirci serve non dilapidare più punti in giro per l’Italia. Soprattutto con le piccole, soprattutto in trasferta. Per evitare che ai rimpianti col Genoa e col Monza se ne sommino altri col Verona, servirà il giusto atteggiamento. Basterebbe seguire l’argento vivo di Thuram, che a differenza dei colleghi non conosce stanchezza.