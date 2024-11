Sono arrivati ieri in Procura Federale i documenti dell'inchiesta Doppia Curva richiesti dal procuratore Giuseppe Chiné . Gli incartamenti erano finora secretati per portare avanti l'indagine ma adesso sono a disposizione della Procura sportiva della FIGC che ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda delle curve di Inter e Milan. "Chiné adesso studierà gli atti e verosimilmente ascolterà Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi e Javier Zanetti, già chiamati a testimoniare a Milano nell’ambito dell’inchiesta. Per il Milan verrà sentito il capitano Davide Calabria", si legge sul Corriere della Sera.

"Va ricordato che nessuno di loro è iscritto nel registro degli indagati, ma tutti rischiano a livello di giustizia sportiva. Secondo l’articolo 25 del codice di giustizia sportiva «è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società»", spiega il giornale sottolineando come ieri anche il Ministro per lo Sport, Abodi, ha evocato un segnale perché non venga sottovalutato il problema.