Da domani l'Inter si metterà al lavoro per preparare la delicata sfida con la Roma di Juric. In casa nerazzurra, Inzaghi potrà contare sul gruppo al completo, salvo problemi dell'ultim'ora tra le varie nazionali. Anche Barella è ormai prossimo al rientro in gruppo.

"Della truppa azzurra avrebbe fatto parte anche Barella, se non fosse stato bloccato dai problemi muscolari alla coscia che hanno costretto l’Inter a privarsi di lui nelle ultime tre partite. Quel che conta, adesso, è che il peggio è alle spall. Da domani Nicolò tornerà a lavorare in gruppo, per riprendersi il suo posto in mezzo al campo domenica a Roma. E Inzaghi potrà contare sulla mediana dello scudetto finalmente in condizione, considerando che la crescita di Mkhitaryan, tornato brillante tra Stella Rossa e Torino. Sulle fasce si aggiungerà l’opzione Buchanan, anche lui ormai pronto al rientro in gruppo: l’Inter in estate lo ha inserito in lista Uefa, ci aveva visto lungo", scrive La Gazzetta dello Sport.