"Un gol straordinario nel 4-0 contro l'Atalanta, della terza di campionato. Cinque presenze totali, una in Champions in League contro il City". A SportMediaset hanno dedicato un servizio del tg a Nicolò Barella che lavora ormai da tempo per rimettersi a disposizione di Inzaghi prima possibile ed è atteso per la sfida all'Olimpico contro la Roma. "L'inizio di stagione di Barella con l'Inter è stato condizionato da qualche acciacco di troppo. La distrazione al retto femorale della coscia destra rimediata proprio nel derby ha tenuto fuori il centrocampista contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di avere alternative di grande qualità, su tutti Frattesi", spiega il TG sportivo di Italia1.