Dal ritiro dell'Olanda, in questi giorni Denzel Dumfries ha mandato messaggi chiari all'Inter riguardo alla sua volontà di firmare il prima possibile il rinnovo di contratto e di continuare così la sua esperienza in nerazzurro. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa:

"Le partite delle nazionali sono un breve periodo di riposo dalle ansie del campionato, ma i calciatori, seppur impegnati e presenti con testa e gambe per il proprio Paese, non possono fare a meno di pensare ai grandi obiettivi di questa stagione con i rispettivi club. Non fa eccezione Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, che, dopo aver segnato il gol del pareggio per la sua Olanda contro l’Ungheria in Nations League, ha rivolto il pensiero alla stagione in nerazzurro e alle prossime sfide di Serie A contro Roma (domenica 20 ottobre) e Juventus (domenica 27 ottobre) (...)".