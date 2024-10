Al termine della gara contro l'Ungheria, Denzel Dumfries, protagonista del gol del pareggio dell'Olanda, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Scudetto, rinnovo e Champions, sono questi gli argomenti affrontati dall'esterno nerazzurro: "Sarà un mese molto importante per noi, ma siamo pronti e carichi. La rivale? Siamo molto forti, ma anche Napoli, Juve e Milan sono forti. Non sarà una stagione come l'anno scorso, noi abbiamo sempre rispetto per le altre squadre. La Champions? La finale è un obiettivo per noi, siamo forti e si è visto contro il City. È sempre un obiettivo per la squadra e io voglio vincere la Champions. Il derby? Colpa nostra, non avevamo la giusta energia".