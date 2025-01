"Sommando tutto il contributo in campionato, ieri i gol dell’olandese volante sono arrivati a 5 soltanto in questa Serie A: ha eguagliato il suo miglior score in un intero campionato italiano (5 pure nel 2021-22). Soltanto nel 2019-20 con la maglia del PSV (7 centri) ha fatto meglio, ma quell’era tutt’altro calcio: in questo, invece, c’è da sgomitare fianco a fianco con il feroce Napoli contiano. Da parte sua, l’olandese sta dando una bella spinta: da quando ha avuto la certezza di rimanere, gioca sempre con la dedizione con cui gioca in nazionale. Dove non sbaglia mai una partita, adesso non ne sbaglia mezza neanche in nerazzurro", aggiunge Gazzetta.