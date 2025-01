Stramaccioni: “Inter vittoria senza tre fonti di gioco. Lautaro, un capitano…”

Andrea Stramaccioni, su DAZN, ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter contro l'Empoli e si è soffermato in particolare su Lautaro Martinez che ha sbloccato la gara ed ha segnato il suo 111 gol in Serie A in maglia nerazzurra. «Lautaroin queste condizioni è un contributo enorme. L'Inter ha fatto grande fatica perché gli mancavano le tre fonti di gioco principali Calhanoglu, Mkhitaryan e Bastoni che è un play maker importantissimo per questa Inter. La squadra ha risolto delle difficoltà».