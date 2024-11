Qui Fiorentina"Rocco Commisso è un self-made man che ha fatto fortuna negli Usa con l’azienda leader della tv via cavo Mediacom accumulando un patrimonio stimato ora da Forbes in 7 miliardi di dollari. Nel 2019 ha acquistato la Fiorentina dalla famiglia Della Valle per complessivi 170 milioni di euro. Origini calabresi, grazie all’operazione calcistica ha riannodato i fili col passato. Il club viola non è un investimento con l’ossessione del rendimento, ma un qualcosa di più simile a un trophy asset. Il progetto è chiaro: rendere competitiva la squadra e solida la società, senza badare a spese. E quando è naufragato il piano dello stadio di proprietà, Commisso si è dedicato al Viola Park. Il gioiello immobiliare è costato alla fine 122 milioni che si aggiungono alle iniezioni per coprire le perdite del club, nell’ambito di versamenti in conto capitale da 154 milioni. Ogni anno, poi, sulle maglie viola campeggia la scritta Mediacom. E’ una sponsorship dal valore nettamente superiore al benchmark di mercato che ha fornito alla Fiorentina ben 150 milioni, compresa l’attuale stagione. Il totale dell’investimento di Commisso, sconvolto dalla morte del braccio destro Barone ma intenzionato ad andare avanti, è arrivato così a 474 milioni. I viola presentano conti in ordine: zero debiti con le banche e un deficit di 6 milioni nel 2023-24, in miglioramento rispetto al -20 del 2022-23".