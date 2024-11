Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha parlato così in vista di Fiorentina-Inter di domenica sera: "Io credo che la Fiorentina si sia guadagnata un bellissimo tagliando contro i più forti di tutti. I nerazzurri hanno dimostrato una profondità di rosa che in Italia non ha nessuno e quindi non soffriranno le varie assenze domenica.