Fiorentina-Inter, per ora impossibile fissare recupero. Le 4 date sul tavolo

Alessandro Cosattini Redattore 3 dicembre - 08:15

La ripresa di Fiorentina-Inter dal minuto 17 per il momento non ha una data. E non l'avrà presto, bisognerà attendere.

"Il Consiglio di Lega andato in scena ieri pomeriggio non ha fatto altro che certificare l’impossibilità di fissare una data per il recupero di Fiorentina-Inter. «Se ne parlerà dopo Natale, ma è comunque stato stabilito un principio importante: bisogna comunque trovare la prima data utile», ha spiegato il numero uno della Lega Casini a margine del Gran Gala del Calcio.