“Ricapitolando: nove minuti all’esordio a Parma. Ventisei con il Como e appena sei domenica scorsa contro il Cagliari. L’avvio dell’avventura genoana per Mario Balotelli è stato sin qui in salita, con appena 41 minuti - recuperi compresi - messi insieme nelle ultime tre gare del Grifone. L’ingresso in campo last minute contro la squadra di Nicola ha lasciato l’amaro in bocca all’attaccante, ma il motivo è semplice: il rigore - e il successivo gol del pari - di Piccoli proprio quando Supermario era pronto a entrare, e che ha quindi ridotto considerevolmente il suo utilizzo. Vieira l’ha comunque elogiato («è positivo il fatto che lui non sia stato contento»), ritenendolo evidente segnale della volontà del giocatore di tornare ad essere protagonista.