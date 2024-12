L'unico neo della partita di ieri è Lautaro Martinez, ancora a secco di gol, l'ultimo dei quali è datato 3 novembre contro il Venezia. «È solo un momento - ha ribadito Inzaghi -, gli attaccanti hanno periodi così. Deve continuare a giocare come sa e tornerà a segnare, gli ho detto solo di stare sereno. Io so cosa vuol dire per un attaccante non segnare, specie per uno come lui. A Roma è stato uno dei più positivi, lui e Marcus devono continuare a lavorare così. Lautaro che non segna fa notizia e lo sappiamo, ma sono tranquillo. Ha l’appoggio di tutti, da me alla società e ai tifosi. So che noi chiediamo molto alle punte»", ha risposto poi Inzaghi.