L'Inter ha battuto il Como in una partita a tratti ostica da sbloccare. A segno Carlos Augusto di testa e poi Marcus Thuram, uno dei giocatori più in forma nella sfida contro i comaschi. Ecco come Simone Inzaghi ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Vittoria da squadra matura. Nel primo tempo un po' lenti a muovere la palla da una parte all'altra, loro erano organizzati e hanno corso tanto. Ci hanno creato qualche difficoltà, ma abbiamo rischiato poco e siamo rimasti sempre in partita. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Siamo stati più veloci a girare la palla, il Como aveva speso tanto e sapevamo che avremmo trovato opportunità nel secondo tempo e così è stato".