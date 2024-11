Gazzetta: “Genoa, ecco la lezione di Vieira. Balotelli capitolo a parte”

“Un po’ alchimista, un po’ psicologo. Patrick Vieira è entrato nello spogliatoio del Genoa senza dare spallate, senza mostrare il suo curriculum, ma con una semplicità e un eloquio pacato inversamente proporzionali alla forza delle sue idee. Così, tanto per rendere l’idea. Perché sapeva che il primo male del Grifone stava nelle grandi difficoltà della difesa (quasi a livello di record negativo assoluto per reti subìte nei 56 campionati in A dei rossoblù) e allora davanti ai quattro uomini (prima erano tre) a guardia di Leali (e del suo predecessore Gollini, sulla via del pieno recupero) s’è inventato un Badelj molto arretrato, a garanzia della qualità delle giocate e della pulizia dei passaggi in uscita quando il Genoa doveva costruire la manovra. Con il croato, l’equazione è semplice: palla al sicuro, la gara con il Cagliari lo ha certificato ancora una volta.