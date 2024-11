Antonio Conte, nel post partita di Inter-Napoli, si è scagliato contro il protocollo VAR. Il Giornale, nella sua edizione odierna commenta così lo sfogo del tecnico azzurro: "Quello di Anguissa su Dumfries è un rigorino, anche sotto gli standard, per stessa ammissione dell’Aia. Ma il Var non può intervenire. Come in Empoli-Napoli. Eppure in quell’occasione Conte non si vestì da paladino degli allenatori per la sua crociata contro il protocollo del Var. Gli arbitri sono in una desolante crisi generazionale senza fine.Le responsabilità vengono da lontano, lontanissimo. I colpevoli non si devono cercare qui. Il calcio è stato snaturato con l’introduzione del Var, che ha triplicato la soggettività delle decisioni. Sintonizzandosi con il tecnico del Napoli, esasperando la questione, si può dire che è un altro sport. Ma il protocollo esiste. Punto. Chi l’ha scritto?, sbraitava domenica notte l’ex ct della Nazionale (sic!). Beh le regole del gioco sono messe nero su bianco e basta frequentare gli incontri con gli arbitri per avere chiarimenti. Se necessari.