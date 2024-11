L'ultimo atto del campionato di Serie A prima dell'inizio della sosta per le Nazionali è stato il big match di San Siro tra Inter e Napoli, terminato in parità con il punteggio di 1-1. Una partita che verrà ricordata anche per il durissimo sfogo di Antonio Conte, tecnico dei partenopei, che a fine gara si è scagliato contro l'operato della squadra arbitrale per il rigore concesso ai nerazzurri (successivamente sbagliato da Calhanoglu).