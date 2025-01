Il giorno dopo la netta vittoria sull'Atalanta, il Giornale analizza la prestazione dell'Inter trascinata da un grande Denzel Dumfries. Con la sua doppietta, la squadra di Inzaghi è approdata in finale in attesa di capire chi sfiderà tra Juve e Milan. "Nerazzurri siamo noi".

L'Inter sfrutta ancora una volta il complesso d'inferiorità dell'Atalanta e vola in finale di Supercoppa. Scoprendo per giunta in Arabia un nuovo centravanti (Dumfries, autore di una superba doppietta), visto che il titolare del ruolo (Lautaro Martinez) riprende la sua astinenza dal gol, divorandosi un'occasione più eclatante dell'altra in una serata disastrosa. L'Inter vince la settima sfida consecutiva con i bergamaschi, ma la Dea questa volta ci mette ampiamente del suo, regalando mezza partita a Inzaghi e cominciando a giocare seriamente quando la strada è già in salita".