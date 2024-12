"Rivedibile, e non poco, la partita di Giua, affatto complicata, anzi, facile da portare a termine. Mancano, però, diverse cose, sia dal punto di vista disciplinare (ne parliamo a parte), sia dal punto di vista tecnico: assegna un angolo all’Inter con Kone che commette fallo su Mkhitaryan che è l’ultimo a toccare il pallone". Apre così la moviola del Corriere dello Sport sulla direzione di Giua in Inter-Como.

"Annullato un gol a Lautaro, sul tiro di Dimarco: le infrazioni dell’attaccante argentino sono due, è in fuorigioco al momento del tiro del compagno (oltre Dossena)e probabilmente tocca anche il pallone con la mano destra (anche se dal secondo replay, sembrerebbe colpirla con la coscia e poi forse con la mano, ma il movimento repentino del braccio è sospetto). Intervento di Dossena su Lautaro lanciato verso Reina (non con il possesso pieno del pallone, per lo meno non ancora): c’è una leggera trattenuta, in caso di fischio da parte di Giua sarebbe stato rosso per il giocatore del Como. Siamo al limite", spiega il CorSport che poi entra nello specifico nel lato disciplinare: