La Fiorentina sta volando in classifica e diventa un pericolo per le parti alte della classifica. Palladino spera di recuperare a pieno anche l'attaccante viola Gudmundsson.

"Risolto il problema fisico che lo aveva costretto ad uscire durante la partita con la Roma, l’ex Lazio è di nuovo disponibile, mentre per l’islandese ci vorrà ancora un po’ di tempo e quanto lo stabiliranno i prossimi allenamenti al Viola Park. L’idea rimane di aggregarlo alla squadra tra Como e Pafos (i ciprioti saranno a Firenze giovedì 28 nella quarta giornata di Conference League) per poi averlo in campo subito o per parte della gara contro l’Inter sempre al Franchi l’1 dicembre", scrive il Corriere dello Sport.