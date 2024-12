"Ieri sera, prima di ripartire per Malpensa, l’Inter è riuscita a vedere il primo tempo di Lazio-Atalanta: Inzaghi e compagnia hanno assistito in tv alla rete di Dele-Bashiru che aveva dato il primo posto momentaneo ai nerazzurri. Il risultato finale col pari di Brescianini, però, è stato visto soltanto all’arrivo. Ora per l’Inter c’è spazio solo per l’operazione Supercoppa Italiana: già domani la squadra partirà per Riad dopo l’allenamento mattutino. I nerazzurri giocano giovedì alle 20 italiane contro l’Atalanta. L’altra semifinale, Juve-Milan è venerdì sera", scrive La Gazzetta dello Sport.