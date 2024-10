Nessun terremoto come è stato definito alla vigilia del derby d'Italia. Il quotidiano Libero parla in questi termini delle notizie delle scorse ore sui cambi al vertice dell'Inter. Il giornale spiega: "Intanto va chiarito che i cambiamenti dirigenziali in casa nerazzurra di cui si parla in questi giorni erano in realtà programmati. Si apprestano a salutare Antonello, Ceo della parte Corporate che probabilmente assumerà lo stesso incarico nella Roma; Luca Danovaro, Chief Marketing Officer e Matteo Pedinotti, Chief Communication Officer. È un riassetto noto da tempo all’interno del club, non un terremoto"