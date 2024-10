Le prossime potrebbero essere settimane di grossi cambiamenti in seno alla dirigenza dell'Inter. A sostenerlo è l'edizione odierna di Tuttosport

Le prossime potrebbero essere settimane di grossi cambiamenti in seno alla dirigenza dell'Inter. A sostenerlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che conferma quanto anticipato lo scorso 6 agosto da FCInter1908.it. Secondo il quotidiano, infatti, presto Oaktree potrebbe dare una forte scossa alle aree corporate e comunicazione. A lasciare potrebbe essere Alessandro Antonello, attuale ceo corporate nerazzurro, ma non solo. Si legge:

"Oaktree stringe la morsa sull’Inter. Dopo aver studiato il dossier nerazzurro guardando la situazione dal suo interno, il fondo statunitense ha deciso di mettere pesantemente mano ai settori ritenuti più strategici: l’area corporate - che gestisce i piani legati al nuovo stadio - e quella della comunicazione. E si va a grandi passi verso l’azzeramento del corpo dirigenziale. L’ad Alessandro Antonello è in uscita (per lui si era parlato di un interessamento da parte della Roma dopo la separazione con Lina Souloukou) e lo stesso si può dire per Luca Danovaro, Chief Marketing Officer del Club".