I problemi fisici sembrano essere ormai alle spalle. Nelle ultime settimane, tra Inter e nazionale, Marko Arnautovic ha anche ritrovato la via del gol. I segnali, dunque, sono più che positivi, considerando che l'atteggiamento dell'attaccante in generale è diverso da quello visto più volte lo scorso anno. Il Corriere dello Sport di stamattina torna sull'ambizione personale dell'ex Bologna:

"Gli è bastato poco per diventare un punto di riferimento e per entrare in sintonia con tutti. Anche con Inzaghi, che ai tempi lo ha indicato alla dirigenza. Chiaro che l’augurio di tutti è che possa continuare a essere utile per l’intera annata. Tenuto conto del contratto in scadenza, sarebbe il modo ideale per chiudere la sua seconda avventura a San Siro.