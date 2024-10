FCIN1908 / Inter vuole David a prescindere da Thuram. Ad oggi non programmata sua cessione

“Dovesse anche andar via Correa a gennaio, al di là di Berardi che non arriverà, non credo l’Inter prenderà una punta a gennaio. La società sta già lavorando per l’estate, quando gli attaccanti saranno quattro e uno arriverà. A giugno andrà infatti via anche Arnautovic oltre a Correa, rimarranno tre: Lautaro, Thuram e Taremi. E poi arriverà la quarta punta, la quinta punta nel caso non sarà un investimento, magari un giovane. L’idea per l’anno prossimo c’è in casa Inter ed è canadese: Jonathan David.