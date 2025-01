Ts – Inter, Atalanta regolata senza affanni: ecco quanto vale il primo pass

Con un netto 2-0 all'Atalanta, l'Inter si è aggiudicata un posto in finale di Supercoppa in attesa della vincente tra Juve-Milan

Con un netto 2-0 all'Atalanta, l'Inter si è aggiudicata un posto in finale di Supercoppa. I nerazzurri, trascinati da un super Dumfries, attendono adesso la vincente tra Juventus e Milan. "A scaldare i 17 mila tifosi arabi dell’Al Awwal, lo stadio di Cr7 - sette gradi sono pochi anche a Riad - ci pensa l’Inter. Capace di regolare l’Atalanta senza affanni anche se il problema muscolare avvertito a metà gara da Thuram diventa più di un fastidio per Inzaghi in ottica finale di lunedì sera (la quarta consecutiva per i nerazzurri), contro la vincente di Juventus-Milan. Che per stasera ha fatto già registrare l’esaurito (25 mila sugli spalti con leggera prevalenza bianconera). Intanto il primo pass interista vale 3,5 milioni di euro", sottolinea Tuttosport.