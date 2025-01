Si legge: "È ovvio che per evitare un ottavo insidioso, sarebbe preferibile un’altra vittoria per confermare il quarto posto, ma la qualificazione è davvero lì, a un passo. Non è stato proprio semplice per la squadra campione d’Italia portare a casa i tre punti, pericolosa sì, però incapace ancora una volta di chiudere la partita. Non brillantissima, non impeccabile in certe uscite, un po’ lenta nel primo tempo, un po’ vulnerabile nel secondo. Sia chiaro, se contano le occasioni (e contano) la vittoria è netta e meritata, ma vista la differenza di spessore, di storia e di qualità, arrivare al 90' sull’1-0 è stato un rischio eccessivo".