Di Marzio: “Inter vigile su Donnarumma. Psg ha fatto la proposta ma lui…”

Su Skysport si è parlato delle indiscrezioni che parlano di un interesse dell'Inter per Gianluigi Donnarumma . Il portiere del PSG, protagonista della vittoria per 4-2 contro il Manchester City in Champions, ha parlato del suo futuro e ha detto chiaramente che la sua priorità è restare a Parigi. Prima del fischio d'inizio della partita della squadra nerazzurra contro lo Sparta Praga era invece stato Piero Ausilio a parlare del portiere della formazione francese. E il direttore sportivo dell'Inter ha spiegato che il portiere non è una priorità per la dirigenza interista.

A proposito delle loro parole è arrivato il commento di Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Skysport: «Ma che la priorità per Donnarumma sia quella di rinnovare col PSG ci può stare. Con Luis Enrique qualche problemino però c'è stato. Anche perché è arrivato un altro portiere al club parigino. La proposta di rinnovo per l'estremo difensore italiano c'è ma non è stata firmata da lui o dal suo agente. Perché vuole trattare sulla cifra e vuole capire la questione futuro. Il portiere non ha negato la partenza e l'Inter è vigile. Per lui la priorità è il rinnovo. Lui non è una priorità per l'Inter ma se non dovesse rinnovare potrebbe diventare un'opportunità».